محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الإنتهاء من إنشاءات مركز الأورام

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:07 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
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قام اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بتفقد أعمال الإنشاءات بمركز الأورام الواقع بعاصمة المحافظة للوقوف علي أخر مستجدات مراحل الإنشاء والتي استمرت لسنوات عديدة، مطالبا بسرعة الإنتهاء من الإنشاءات في أسرع وقت ممكن ليجني أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ثمار الرعاية الصحية المثلى.

وقد عبر المحافظ، عن سعادته بتقدم الأعمال خلال فترة الستة أشهر الماضية على الرغم من وباء الكورونا وتأثيره على العمل، وعبر عن شكره لمدير المشروع من الشركة المنفذة والعاملين بالمشروع على دفعهم العمل مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية.

ومؤخرا قد تم وصول أجهزة التشيلرات الخاصة بمركز الأورام، كما تم الإنتهاء من الجزء الأكبر من أعمال دهانات الواجهات، تمهيدا لتسليمه في أقرب وقت حسب تكليفات المحافظ.

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