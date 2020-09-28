محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)

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قام اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقديه لطريق السنطة زفتي الجديد والذي يبلغ طوله ١٢ كيلو متر بتكلفه ٤٠٠ مليون جنيهًا، وذلك للوقوف على أعمال الطريق والذي من المقرر الانتهاء منه في نوفمبر ٢٠٢١.



وأشار المحافظ أن الطريق سيساهم في تقليل الكثافة المرورية بالطريق القديم حيث يحتوي الطريق على عدد ٦ كباري منهم اثنان علوي وأربعة أنفاق.



واستكمل جولته متفقدًا الطريق السريع طنطا دفره، وطريق طنطا كفر الشيخ الدولي، موجها كلًا من رئيس حي ثان طنطا ورئيس مجلس ومدينه طنطا وقطور برفع الإشغالات والأتربة من جانبي الطريق.