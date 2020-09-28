محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements
قام اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقديه لطريق السنطة زفتي الجديد والذي يبلغ طوله ١٢ كيلو متر بتكلفه ٤٠٠ مليون جنيهًا، وذلك للوقوف على أعمال الطريق والذي من المقرر الانتهاء منه في نوفمبر ٢٠٢١.

وأشار المحافظ أن الطريق سيساهم في تقليل الكثافة المرورية بالطريق القديم حيث يحتوي الطريق على عدد ٦ كباري منهم اثنان علوي وأربعة أنفاق.

واستكمل جولته متفقدًا الطريق السريع طنطا دفره، وطريق طنطا كفر الشيخ الدولي، موجها كلًا من رئيس حي ثان طنطا ورئيس مجلس ومدينه طنطا وقطور برفع الإشغالات والأتربة من جانبي الطريق.
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)
محافظ الغربية يتفقد أعمال طريق "السنطة - زفتى" بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه (صور)

أخبار تهمك

تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة تمنع فيريرا من خلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أرجنتيني على رأس قائمة المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ نصف ساعة

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال

منذ 33 دقيقة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

02:34 م

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

04:00 م

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

03:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟