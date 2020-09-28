شيخ الأزهر: مستعدون لزيادة المنح الدراسية لطلاب البوسنة

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السفير ياسر سرور، سفير مصر في البوسنة والهرسك، وذلك لبحث العلاقات القائمة بين الأزهر والبوسنة وسبل تعزيز دور الأزهر تجاه المجتمع البوسني.



قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر مستعد لزيادة عدد المنح المقدمة إلى طلاب البوسنة والهرسك، وتخصيص عدد منها للدراسة في المجالات العملية بجامعة الأزهر لتلبية احتياجات المجتمع البوسني في هذا المجال، مؤكدًا أن الأزهر لا يدخر جهدًا في سبيل القيام بدوره التعليمي والدعوي والمجتمعي لخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.



من جانبه، أكد سفير مصر في البوسنة والهرسك أن رسالة الأزهر عالمية ودوره محوري تجاه قضايا المسلمين في مختلف أنحاء العالم، والجميع يشهد بما تقدمه هذه المؤسسة العريقة من جهود جبارة في مجال نشر الفكر المعتدل ومكافحة التطرف وإرسال قوافل طبية بكوادر متميزة إلى خارج مصر، معربًا عن تقديره الشديد للإمام الأكبر وأنه سيعمل على دعم علاقة المجتمع البوسني بالأزهر الشريف وتحقيق الاستفادة القصوى من المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر لطلاب البوسنة.



جدير بالذكر أن الأزهر كان قد سيّر قافلة طبية إلى البوسنة في 2016م لاقت ترحيبًا كبيرًا لدى أهل البوسنة وأساتذة الطب.