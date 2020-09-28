"سقوط من علو وعلاقة بفتاة".. مفاجآت حول مقتل شاب بعد وصلة تعذيب بالصف

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:04 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات مقتل شاب بمركز الصف جنوب المحافظة، بعد ادعاء أسرته سقوطه من علو، إذ تبين أن المتوفي تعرض لوصلة ضرب على يد أفراد أسرته.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف من مفتش الصحة، بادعاء وفاة شاب إثر سقوطه من علو ووجود شبهة جنائية حول وفاته، ووجود آثار سحجات وكدمات متفرةقة بالجثة.

كشفت تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث جنوب الجيزة أن المتوفي يدعى"أحمد.س.س." مقيم قرية أسكر بنطاق المركز، وأن شقيقه وأعمامه وراء قتله وأنهم اعتدوا عليه بالضرب بدافع تأديبه بسبب تعاطيه للمخدرات وفشل علاجه في مصحات علاج الإدمان، إضافة إلى شكوى الأهالي بوجود علاقة بينه وبين فتاة مؤخرا.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بضبط المتهمين لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين واقتياده إلى ديوان القسم لتولى التحقيقات معهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ ساعتين

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عقبة تمنع فيريرا من خلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعة و نصف

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عماد النحاس يضع شرطا لتدريب الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:00 م

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

02:34 م

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

03:35 م

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة

03:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟