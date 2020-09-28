"سقوط من علو وعلاقة بفتاة".. مفاجآت حول مقتل شاب بعد وصلة تعذيب بالصف

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كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات مقتل شاب بمركز الصف جنوب المحافظة، بعد ادعاء أسرته سقوطه من علو، إذ تبين أن المتوفي تعرض لوصلة ضرب على يد أفراد أسرته.



كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف من مفتش الصحة، بادعاء وفاة شاب إثر سقوطه من علو ووجود شبهة جنائية حول وفاته، ووجود آثار سحجات وكدمات متفرةقة بالجثة.



كشفت تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث جنوب الجيزة أن المتوفي يدعى"أحمد.س.س." مقيم قرية أسكر بنطاق المركز، وأن شقيقه وأعمامه وراء قتله وأنهم اعتدوا عليه بالضرب بدافع تأديبه بسبب تعاطيه للمخدرات وفشل علاجه في مصحات علاج الإدمان، إضافة إلى شكوى الأهالي بوجود علاقة بينه وبين فتاة مؤخرا.



وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بضبط المتهمين لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين واقتياده إلى ديوان القسم لتولى التحقيقات معهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

