ألمانيا تدعو الشركات إلى زيادة الاستثمار في الأعمال المستدامة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
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دعت الحكومة الألمانية الشركات في أوروبا إلى زيادة الاستثمار في نماذج الأعمال المستدامة.


وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، اليوم: "حماية المناخ وحماية البيئة من التحديات الكبرى في عصرنا والتي لا يمكننا مواجهتها إلا سويا.. للقيام بذلك، علينا توجيه الأموال في الاتجاه الصحيح ومنح السوق المالية زخما مستداما، مشيرا إلى أن البنوك وشركات التأمين والمستثمرين يتحملون مسؤولية خاصة في ذلك.


ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه أن الشركات الكبيرة لا يزال أمامها الكثير للقيام به في طريقها إلى الحياد المناخي.

وقالت شولتسه: "في السنوات القليلة المقبلة، ستكون الاستثمارات المستدامة ضرورية إلى حد كبير في البنية التحتية والأنظمة والتقنيات، ولكن أيضا في إعادة تنظيم العمليات والمعرفة الجديدة"، موضحة أن هذا سينطبق بشكل خاص على قطاعات الطاقة والنقل والزراعة.

وفقا لبيانات الوزارتين، أظهر مسح لأكبر الشركات الأوروبية المدرجة في البورصة أن جزءا صغيرا فقط من أنشطتها الاقتصادية يفي بأهداف الاتحاد الأوروبي لحماية المناخ والاستدامة، وذلك وفقا لما ذكرت "الألمانية".

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