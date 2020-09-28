الإعدام شنقا لعامل حرق والده وزوجته بمدينة السلام

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:56 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالإعدام شنقا لشاب بتهمة قتل والده وزوجته حرقا في مدينة السلام، بعدما أشعل النار في غرفتهما بسبب خلافات مادية.

كان بلاغ ورد إلى قسم أول السلام بنشوب حريق بغرفة حارس عقار ٦٢ سنة، نتج عنه مصرعه ومصرع زوجته ربة منزل، وإصابة نجله، سائق توك توك، بحروق بذراعه اليمنى.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن حارس العقار، وبضبطه أقر بارتكاب الجريمة لوجود خلافات مادية بينه ووالده، فقرر الانتقام منه، حيث تعدى على الأب والزوجة باستخدام عصا خشبية، وقام بسكب سائل الكيروسين عليهما وفتح أسطوانة البوتاجاز وأضرم النيران بهما، وأكد أن إصابته حدثت أثناء ارتكابه الواقعة.

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