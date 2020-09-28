تشغيل العيادات الخارجية بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة

شهدت جامعة المنصورة، بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة.





وتفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية الجديد في اطار الاستعدادات لافتتاح المركز خلال شهر أكتوبر 2020م.





جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى الجامعة، الدكتور مسعد سليمان مدير المركز، الدكتور أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور ايهاب سعد عميد كلية الطب الأسبق، الدكتور وائل زكريا نائب مدير المستشفيات الجامعية للشئون العلاجية، الدكتور أمل رشاد مدير العمليات، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية.





وتفقد رئيس جامعة المنصورة نظام العمل بالعيادات الخارجية والتجهيزات الطبية للمركز بالأدوار المختلفة مؤكدا أن المركز يعد صرحا طبيا سيقدم خدمات طبية لمرضى جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية من محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا.



وهو أول مركز متخصص في الجراحات المتقدمة يشمل التخصصين معًا في مصر والشرق الأوسط، المركز تم انشائه على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، يضم المركز 14 غرفة عمليات، و82 سريرا داخليا و33 غرفة عناية مركزة.