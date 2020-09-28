قيادي سابق بالداخلية: الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الغدر بالوطن (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بيان وزارة الداخلية حول مقتل إرهابيين بالقليوبية يُشير لورود معلومات، وهذه المعلومات ترد من المواطن، وهي قاعدة الارتكاز الأساسية لمتابعة الأنشطة الإرهابية.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذه المعلومات تم وضعها في الاعتبار وتقنين المتابعة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، وهذا يدل على الجودة والصحة والسرعة في الاداء، منوهًا بأن العملية تمت في القلج بالقليوبية وهي منطقة مكتظة بالسكان، مما يعني جودة أسلوب الرصد والتفتيش والخروج دون أي إصابات من الأهالي أو أي نوع من الإزعاج للأهالي، وهذا دليل على التخطيط الجيد من الأجهزة الأمنية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن توقيت العملية يتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات بالقليوبية بالأمس، في محاولة لإجهاض النجاحات التي تتم، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الغدر بالوطن.

وأعلنت وزارة الداخلية، تصفية عنصرين إرهابيين، في منطقة القلج بالقليوبية.

وأكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي، بقطاع الأمن الوطني.

تم على الفور مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين وهما: حسام عبدربه علي کرکیت مواليد ۱۹۷٨، وأحمد السيد البيومي إبراهيم مواليد ۱۹۸۳، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، کمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرًا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

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