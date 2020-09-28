انفجار اسطوانة غاز داخل منزل بالعياط

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انفجرت أسطوانة غاز، داخل منزل بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانفجار أسطوانة غاز داخل غرفة بمركز العياط جنوب المحافظة.



دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات إطفاء، بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب، وبالفحص تبين إنفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل غرفة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 3 طوابق.



وكشفت المعاينة الأولية إلى أنه حال إعداد سيدة خمسينية العمر الطعام، على أسطوانة غاز محلية الصنع، فوجئت بانشطارها نصفين بسبب سوء التصنيع.



وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن اختراق سجادة، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



