لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:00 م
علي معلول
علي معلول
أميرة فطيم
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رفض على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا مقدما من إدارة نادي بيراميدز، يقدر بـ2 مليون دولار أي ضعف الراتب السنوي الذي يتقاضاه من القلعة الحمراء، وذلك مقابل الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية عن تلقي معلول عرضاً مغرياً من إدارة نادي بيراميدز عن طريق أحد زملائه السابقين بالفريق والذي انتقل مؤخرا إلى الفريق السماوي، في محاولة للاقناع الدولي التونسي بالرحيل عن صفوف الأهلي مُستغلاً علاقته القوية باللاعب، وتقديم العديد من المزايا التي تصاحب موافقته اللعب لبيراميدز، خاصة أن هذا اللاعب كان سبباً فى رحيل أحد أهم لاعبي القلعة الحمراء إلى صفوف بيراميدز.

وأعرب معلول عن رغبته في الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء، متسمكا باستكمال عقده مع الأهلي الذي مازال مستمرا فيه موسمين، وذلك في جلسة جمعته بأحد المسؤولين منذ عدة أسابيع بعد دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع اللاعب.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتلقى فيها معلول عرضا شفهيا للانتقال عن طريق أحد الوسطاء خلال الأشهر القليلة الماضية، للانتقال الى صفوف بيراميدز في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان نادي بيراميدز أعلن منذ عدة أيام قليلة عن التعاقد مع حارس مرمى الأهلي السابق شريف إكرامي لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما أعلن النادي منذ أيام عن ضم رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي سابقا.

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