وزيرة الصحة تعلن مشاركتها في التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مشاركتها في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، قائلة: "حبيت أكون أحد المشاركين لكونها تجربة تضامنية".

وأضافت "هالة زايد"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا نتعاون مع شركة صينية متميزة في جميع مجالات اللقاحات والأمصال، ونحن الآن في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحين لفيروس كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن التجارب السريرية للقاحين تستهدف 45 ألف مبحوث بينهم 6 آلاف في مصر، منوهة بأننا أوشكنا على الانتهاء من 1000 متطوع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 104 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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