وزير التعليم: إنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030



وطالب الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر صحفى الآن الطلاب بعمل مشروعات جاء ذلك خلال كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حفل تكريم أوائل الدبلومات الفنية.



وكان قد هنئ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل الدبلومات الفنية قائلا (أنتم الهدف اليوم).



وأضاف شوقي خلال حفل تكريم أوائل الدبلومات الفنية اليوم الاثنين؛ أنه يشكر كل القائمين على التعليم الفني لأنهم عملوا ملحمة في إتمام الثانوية الفنية مجهود يشكروا عليه.



وأشار إلى أن النظرة المجتمعية للتعليم الفني في مصر تختلف النظره عن المجتمعات الآخرى ونريد ان يكون التعليم الفني هو المصدر الأول للسوق؛ تطوير التعليم الفني نتيجته تظهر سريعا.



ووعد أن يتم عمل تكنولوجيا تطبيقية لتصل الي 100 مدرسة في 2030، موضحا اننا نعيش آلوقت الذهبي للتعليم الفنى؛ مؤكدا أن تفوق البنات واقتحامهم شئ جميل البنات اكتسحوا المجال

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل التفوق في الغرب سببه التعليم الفني؛ لافتا الي انه لذلك نتعاون مع ألمانيا في هيئة الجودة.