سهير المرشدي تعود للسينما بفيلم "العمر اللي جاي"

تعود النجمة سهير المرشدي إلى السينما بفيلم "العمر اللي جاي"، فكرة ورؤية إخراجية وسيناريو خالد جمال.





يذكر أن السيناريست خالد جمال كتب سيناريو العديد من المسلسلات والأفلام مثل عصام والمصباح والمغامرون الخمسة وشباك لؤلؤ وإيد على إيد وسنوحي كما كتب أفلام مثل اللبيس ودرس خصوصي وصاحب أول ست كوم في مصر"وانت عامل ايه".





كشف السيناريست خالد جمال عن قصة الفيلم وأكد أنه فكرة جديدة تماماً وهذا ما جعل الفنانة سهير المرشدي توافق على تأدية الدور.





الفيلم إخراج أشرف فايق وهو واحداً من المخرجين الذين لهم طابع مميز في اعمالهم وله فكره الخاص ومن أهم الأفلام التي قام بإخراجها : فيلم "اللبيس" وفيلم "الزمهلوية" وأخرج فيلمين مع النجم محمد سعد "اللمبي 8 جيجا" و"تك تك بوم" ومن أفلامه أيضا "قصة الحي الشعبي" و"اسانسير خمس نجوم" كما أخرج مسرحية بعنوان "ولا في الأحلام".





يذكر أن الفنانة سهير المرشدي كان آخر ظهور لها في السينما من خلال فيلم "العشق والدم" عام 2002 مع المخرج أشرف فهمي، ومن أشهر أعمالها السينمائية : ( عودة الابن الضال ) و( رغبة متوحشة ) و( حكاية بنت اسمها مرمر ) و( الزوجة الثانية ) و( جريمة في الحي الهادي ) و( البوسطجي ) و( حكمتك يا رب ) و( احتيال ).











