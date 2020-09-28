عاجل.. فايلر يحجز تذاكر طائرة الرحيل عن مصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:09 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحجز تذاكر العودة إلى سويسرا يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يستقل المدرب السويسري الطائرة المتجهة إلى سويسرا الأربعاء المقبل في رحلة العودة إلى بلاده بعد نهاية مهمته مع الأهلي.

ومن المقرر أن تكون مباراة الترسانة المقرر لها بعد غد الأربعاء اللقاء الأخير الذي يقود فيه فايلر فريق الأهلي، بعدما تم الاتفاق على الرحيل عن النادي الأحمر.

من جانبه، كان الإعلامي أحمد شوبير كشف عن الموقف النهائي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وموعد رحيله عن النادي.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" الأهلي يودع فايلر غدًا ومدرب أجنبي في الطريق".

وأضاف :"أخر تدريب لفايلر غدًا وأخر مباراة الترسانة في كأس مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر رياضة تذاكر السفر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عماد النحاس يضع شرطا لتدريب الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

منذ ساعة و 8 دقيقة

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ أقل من ساعة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

عقبة تمنع فيريرا من خلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

02:07 م

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

01:46 م

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟