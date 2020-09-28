بختام التعاملات .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.49%

أنهي الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 41.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8334.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.17% خاسراً 740.37 نقطة ليغلق عند مستوى 13569.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 672.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.94%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.76%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.68%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والنقل بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.02%.