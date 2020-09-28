بختام التعاملات .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.49%

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:08 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
أنهي الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.49% رابحاً 41.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8334.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.17% خاسراً 740.37 نقطة ليغلق عند مستوى 13569.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 672.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليار ريال.
 
وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.94%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.76%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.68%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والنقل بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.02%.
 
وقفز 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 10%، ثم سهم "الأمانة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.98%، فيما تراجع 65 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 4.44%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 3.68%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "تهامة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 734 مليون ريال سعودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السلع الراسمالية

أخبار تهمك

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر

منذ ساعة و نصف

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عماد النحاس يضع شرطا لتدريب الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عقبة تمنع فيريرا من خلافة فايلر في الأهلي

منذ ثلث ساعة

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 1.17% بختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط لمستوي 7213.36 نقطة بختام التعاملات

مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.26%

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.26% في ختام التعاملات

بختام التعاملات .. تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.77%

سوق الأسهم السعودية يخسر 20.6 نقاط بختام جلسة الخميس

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

02:07 م

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

01:46 م

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟