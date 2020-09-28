وزير الطاقة الروسي: تراجع الطلب العالمي على النفط 10 % بسبب كورونا

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم جميع المساهمين في قطاع الطاقة العالمي إلى تضافر الجهود لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أضعف الطلب على الوقود.





وقال نوفاك أيضا في مؤتمر عبر الانترنت لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين إن الطلب العالمي على النفط تراجع هذا العام بما يصل إلى عشرة بالمئة بسبب أزمة كورونا التي دفعت الشركات لتقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30 % بحسب رويترز.





وأثنى الوزير أيضا على جهود منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ لكبار المنتجين لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.

وقال نوفاك في معرض تعليقه على أضرار انتشار الفيروس "مهمتنا نحن قادة صناعة الطاقة هي إظهار الصلابة والتضامن في وجه تحديات مثل هذه".