جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انتهاء الجولة الثانية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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اقتربت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 من الانتهاء وذلك بأخر مباراة متبقية في الجولة بين بولونيا وبارما والتي ستلعب اليوم الإثنين 28 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.


ولعبت أمس الأحد 27 سبتمبر خمسة مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وكانت أهمها مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي روما والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ومباراة نابولي وجنوي والتي انتهت بفوز الأول بسداسية نظيفة.


وفيما يلي حدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:
1 – نابولي – 6 نقاط
2 – ميلان – 6 نقاط
3 – هيلاس فيرونا – 6 نقاط
4 – ساسولو – 4 نقاط
5 – يوفنتوس – 4 نقطة
6 – أتالانتا – 3 نقطة
7 – لاتسيو – 3 نقطة
8 – إنتر ميلان – 3 نقطة
9 – بينيفينتو – 3 نقطة
10 – فيورنتينا – 3 نقطة
11 – جنوى – 3 نقطة
12 – كالياري – 1 نقطة
13 – روما – 1 نقطة
14 – أودينيزي – 0 نقطة
15 – بولونيا – 0 نقطة
16 – بارما – 0 نقطة
17 – سبيزيا – 0 نقطة
18 – تورينو – 0 نقطة
19 – سامبدوريا – 0 نقطة
20 – كروتوني – 0 نقطة

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