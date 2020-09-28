مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.73% بختام تعاملات الإثنين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:01 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 16.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2261.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 619.8 مليون سهم محققة ما قيمته 314.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6363 صفقة لعدد 33 سهماً.


 وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.39%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والعقار بنسبة 1.06%، 0.16%، على التوالي.
  
وقفز 17 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.88%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.43%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.08%، فيما تصدر سهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 114.1 مليون ورقة بقيمة 43.8 مليون درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 7.84%.

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