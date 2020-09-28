البنوك السنغافورية تدرس تمديد برنامج تخفيف الديون على المتضررين من كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
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قالت مصادر مطلعة إن مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) تجري محادثات مع البنوك العاملة في البلاد بشأن تمديد برنامج تخفيف أعباء الديون على المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه من بين الإجراءات التي تناقشها مؤسسة النقد مع البنوك المحلية إمكانية تمديد فترة برنامج تخفيف أعباء الديون مع احتمال وصول فترة التمديد بالنسبة للصناعات الأشد تضررا من الجائحة إلى ستة أشهر.


وتدور المناقشات حول تبني طريقة تدريجية للخروج من برنامج تخفيف أعباء الديون بحيث يتم توجيه إجراءات التخفيف الجديدة إلى  القطاعات الأشد تضررا من الجائحة، في حين لم يتم الاتفاق نهائيا على تفاصيل الإجراءات ولا القطاعات التي ستشملها.


ووفقا لبرنامج تخفيف الأعباء الحالي والذي تم الإعلان عنه في مارس الماضي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها اختيار تأجيل سداد الأقساط الأساسية  من ديونها المضمونة بضمانات محددة حتى نهاية العام الحالي وبالنسبة للمستهلكين يمكنهم اختيار تأجيل سداد الأقساط الأساسية والفوائد على القروض العقارية السكنية. كما يمكن للمستهلكين الذين انخفضت دخولهم طلب تخفيض الفوائد على ديونهم غير المضمونة.


 كانت الحكومة السنغافورية قد اعلنت في الشهر الماضي خطة بقيمة 8 مليارات دولار سنغافوري (5.8 مليار دولار أمريكي) لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا الممستجد لتصل القيمة الإجمالية لإجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا في سنغافورة إلى أكثر من 100 مليار دولار سنغافوري.


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