التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسراً 17.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5566.72 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً 27.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4398.13 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4442.75 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 322 مليون سهم بقيمة 39 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة.









وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.97%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%.



