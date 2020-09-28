ارتفاع أسعار الفحم الحراري الصيني إلى أعلى مستوى منذ 17 شهرا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للفحم الحراري في الصين إلى أعلى مستوى لها منذ 17 شهرا في أعقاب الحادث المميت في أحد مناجم الفحم مما أثار المخاوف من احتمالات وقف الإمدادات إلى السوق نتيجة عمليات مراجعة عوامل الأمان والسلامة في المناجم، بحسب ما نشرت "الألمانية".


كانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد ذكرت أمس الأحد أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما تم نقل آخر إلى المستشفى نتيجة  حصارهم داخل أحد مناجم الفحم  في جنوب  غرب الصين بسبب ارتفاع مستوى غاز أول أوكسيد الكربون داخل المنجم.


واشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ان السلطات الرقابية في الصين تعاملات مع حوادث مناجم التعدين السابقة من خلال تطبيق عمليات مراجعة لعوامل الأمان والسلامة في المناجم والتي يمكن أن تؤدي إلى وقف مؤقت للإنتاج.


في الوقت نفسه فإن الشركات المنتجة للفحم في الصين تعاني بالفعل من تراجع قدراتها الإنتاجية في الددولة التي تستهلك نحو نصف استهلاك العالم من الفحم، في ظل انتعاش الطلب عليه بعد تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.


وفي بورصة شينجشو للسلع في الصين ارتفع سعر الفحم خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.8 في المئة إلى 623.4 يوان للطن تسليم نوفمبر المقبل بعد ارتفاعه في وقت سابق من التعاملات إلى أعلى مستوى له من أبريل 2019 .

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