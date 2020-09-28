البورصة تربح 1.6 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:42 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات مع وجود حالة من الركود في السوق تزامناً مع غياب المحفزات والأخبار الإيجايبة ، وإتجهت تعاملات المصريين نحو البيع ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء.
وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.819 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4199 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة.
وإتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 302.3 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 57.2%، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 253.3 مليون جنيه و9.2 مليون جنيه وبنسب إستحواذ 39.2% و3.5%على التوالي.
وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 63.4% فيما إستحوذت تعاملات الأفراد علي نسبة 36.5%.
وبختام تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه، من خلال 440.3 مليون سهم، عبر 44.5 ألف صفقة، جيث تم التداول علي عدد 183 شركة ارتفع منهم 84 شركة وانخفض 80 شركة وإستقرت 19 شركة
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