مهرجان "قمر 14"يجمع عمر كمال بأورتيجا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح المطرب أورتيجا دويتو جديد مع مطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان " قمر 14"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

"قمر 14" من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل، واحتل الكليب المرتبة الخامسة فى قائمة الأكثر مشاهدة على موقع"اليوتيوب".

في سياق آخرطرح المطرب عمر كمال، مؤخرًا برومو أغنيته الجديدة وهي عبارة عن ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد والراقصة جوهرة، بعنوان "أصلى ولا صينى".

الأغنية من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد الهادى.

وتقول كلمات أغنية "أصلى ولا صينى": "غمزاتك حلوه موت.. وخدودك زى التوت.. مضروب على زبادى.. تمك عسل منقوط.. على القلب عطول بيفوت يا أحلى من حياتى.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين مصرى ولا لبنانى.. شو عملتى فيا شغلتينى شغلتى حالى وسنينى.. أسرتينى هبلتينى ومعفرته قلبى وعينى.. عقلى طار يا جامدة.. نار ليل نهار بفكر فيكى.. أنتى أصلى ولا صينى".

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