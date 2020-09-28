رونالدو: سنواصل العمل وأنا أرى مستقبلا مشرقًاً للغاية مع يوفنتوس

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
صرح كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، إن فريقه حقق نقطة مهمة بعد تعادله مع روما 2 /2، رغم كونه متأخرا في النتيجة في بداية المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.


وأضاف رونالدو في تصريحات عقب المباراة : "نحن في بداية الدوري مع مدرب جديد(أندريه بيرلو) وهناك أفكار مختلفة، سنواصل العمل وأنا أرى مستقبلا مشرقا للغاية".


وكان رونالدو ارتدى رونالدو ثوب الإنقاذ وسجل هدفين ليقود فريقه يوفنتوس للتعادل 2 / 2 مع مضيفه روما أمس الأحد على الاستاد الأولمبي "الأولمبيكو" بالعاصمة روما في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


وكان يوفنتوس أكمل المباراة بعشر لاعبين، بعد أن تعرض لاعبه الفرنسي أدريان رابيو للطرد في الدقيقة 62 بعد نيله الإنذار الثان في المباراة.


وتغلب يوفنتوس على النقص العددي في صفوفه لمدة نحو نصف ساعة وانتزع تعادلا ثمينا مع روما الذي أهدر فرصة ذهبية لتعويض هزيمته الاعتبارية أمام فيرونا في المرحلة الماضية بسبب إشراك لاعب بشكل خاطئ ومخالف للوائح.


وأنهى روما الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما لاعب خط الوسط الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقتين 31 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط مقابل هدف سجله رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 44


وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني له في الدقيقة 69 ليقود فريقه للتعادل.

أخبار تهمك

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ ساعة

عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

منذ أقل من ساعة

كومان يتغزل في نجم برشلونة الأول

منذ أقل من ساعتين

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

منذ ساعتين

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

عماد النحاس يضع شرطا لتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ نصف ساعة

أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

02:07 م

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

02:01 م

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟