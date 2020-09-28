شيخ الأزهر: مستعدون لتدريب الأئمة وتقديم منح دراسية لطلاب كوريا الجنوبية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements


استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بعد توليه مهام سفارة بلاده في القاهرة، وذلك لبحث التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر وكوريا.

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته للسفير بالتوفيق، مبينًا أن الأزهر مستعد لإقامة علاقات علمية وثقافية مع كوريا الجنوبية، وتقديم منح دراسية للطلاب المسلمين بالأزهر، واستقبال أئمة المساجد لتدريبهم على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، التي يعمل الأزهر دائمًا على ترسيخها، مؤكدًا أن رسالة الأزهر رسالة عالمية تقوم على نشر الرسالة الصحيحة للإسلام، وترسيخ ثقافة التعاون والتعايش بين الناس.

من جانبه، عبر سفير كوريا الجنوبية عن سعادته وتقديره لما يقوم به الأزهر من جهود داخل مصر وخارجها في طريق تعزيز الحوار والتسامح، وأن التجربة المصرية في التعايش تجربة فريدة من نوعها، ونموذج يحتذى به، كما ناقش السفير مع فضيلة الإمام الأكبر سبل التعاون العلمي والثقافي بين كوريا والأزهر، وأن هناك نحو 160 ألف مسلم في كوريا الجنوبية يعيشون في سلام مع شركائهم في الوطن، وهناك برنامج بوزارة الخارجية لنشر التسامح بين الكوريين جميعًا، وتقيم الوزارة كل عام مائدة إفطار للمسلمين في كوريا الجنوبية وأخرى في السفارة هنا بالقاهرة في شهر رمضان.

أخبار تهمك

عماد النحاس يضع شرطا لتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ نصف ساعة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

منذ ساعتين

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

كومان يتغزل في نجم برشلونة الأول

منذ أقل من ساعتين

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر

منذ ساعة و 12 دقيقة

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ ساعة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

02:07 م

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

02:01 م

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟