تراجع إنتاج اليابان من النحاس بنسبة 31 % خلال أغسطس

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الاتحاد الياباني لصناعة النحاس الصادرة اليوم تراجع إنتاج اليابان من النحاس والمشغولات النحاسية  بنسبة 31 في المئة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب "الألمانية" ذكر الاتحاد أن إنتاج اليابان من النحاس والمشغولات النحاسية بلغ خلال الشهر الماضي 36750 طن بانخفاض نسبته 31 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي ليسجل أقل إنتاج خلال شهر أغسطس من أي عام منذ 1967.

واستمر التراجع الشهري لإنتاج النحاس في اليابان للشهر 21 على التوالي، وجاء الإنتاج خلال الشهر الماضي أقل بنسبة 17 في المئة عن يوليو الماضي.

في الوقت نفسه يتوقع الاتحاد الياباني لصناعة النحاس تراجع الطلب في اليابان على النحاس خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 16 في المئة سنويا إلى 622.6 ألف طن.

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