اليوم .. محمد رمضان ضيف إيمان الحصري ببرنامجها "مساء دي إم سي"

Advertisements

يحل اليوم الاثنين الفنان محمد رمضان، ضيف على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها “مساء DMC”، والذي يعرض على قناة DMC، في تمام التاسعة مساءً.



والذي تم تسجيل الحلقة في قصر البارون، حيث يعد ذلك الحوار هو أول حدث إعلامي يصور في قصر البارون بعد افتتاحه، منذ الانتهاء من الترميمات والتعديلات التي جرت له.





ومن المقرر أن أن يتحدث محمد رمضان عن مسلسله الجديد “موسى”، والذي سيعرض الموسم الرمضاني المقبل 2021، بجانب ازمتة مع الفنان أحمد الفيشاوي الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا.