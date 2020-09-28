بسبب خلافات مالية.. استمرار حبس 3 متهمين لخطفهم شابا بعزبة الهجانة

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الاثنين تجديد حبس ثلاثة متهمين 15 يوم علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف شاب بسبب خلافات مالية بعزبة الهجانة.



واعترف المتهمين أمام النيابة إن المجني عليه استولى منهم على مبالغ مالية بقصد تشغيلها في المباني، وعقب ذلك رفض ردها لهم فخطط المتهمين خطف المجني عليه تحت تهديد السلاح وقاموا بالتعدي عليه بالضرب.







البداية عقب ورود بلاغ لقسم مدينة نصر من والد المجني عليه، وبإجراء التحريات تبين قيام المتهمين بخطف المجني عليه بسبب خلافات مالية وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.