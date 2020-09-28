برلماني يطالب بسرعة تنفيذ تكليفات السيسي بشأن وضع اشتراطات البناء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وجه أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته الواضحة والحاسمة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للانتهاء من اشتراطات البناء لاستعادة صناعة التشييد والبناء في مصر.

وقال مسعود، في بيان اليوم، إن صناعة البناء والتشييد من أهم الصناعات الجاذبة للعمل فى مختلف المجالات، مطالبًا من الحكومة الإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، كما أشاد بتأكيد الرئيس السيسي أنه لن يضار أحد من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وأنه حريص كل الحرص على جميع المواطنين وتعويضهم التعويض المناسب إذا ما حدث لهم أي ضرر، وأن هناك حرصا كاملا من الدولة على مراعاة بقاء العمارات السكنية القريبة من مشروعات الطرق والكباري.

كما وجه النائب تحية قلبية للرئيس السيسي على حديثه الرائع ورهانه على وعي المصريين وحرصهم على حماية الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عن مشروع تكرير البترول بمسطرد الذي افتتحه اليوم وتأكيده بأنه تأخر 10 سنوات بسبب أحداث يناير، وهناك مشروعات أخرى تأخرت بسبب أحداث عدم الاستقرار، مؤكدا أن هذا الحديث يؤكد أن نتيجة عدم الاستقرار تكون عواقبه التدمير والخراب.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 104 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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