عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:15 م
شوبير
شوبير
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الموقف النهائي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وموعد رحيله عن النادي.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" الأهلي يودع فايلر غدًا ومدرب أجنبي في الطريق".

وأضاف :"أخر تدريب لفايلر غدًا وأخر مباراة الترسانة في كأس مصر".

وكان فايلر طلب الرحيل عن صفوف الأهلي في الفترة الحالية، خاصة أنه يرغب في خوض تجربة جديدة.

وقاد فايلر الأهلي للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه هذا الموسم متفوقا بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.


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