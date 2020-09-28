تجديد حبس ديلر الجيزة لإتجاره في مخدر الاستروكس

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الاستروكس بالجيزة



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الاستروكس، وانه لجأ لتلك التجارة لانخفاض قيمتها والتربح السريع



وأفادت التحقيقات، أنه تم ضبط المتهم بكمية من الاستروكس وميزان حساس وهاتف محمول، ومبالغ مالية، أتناء ترويجه على عملائه بالمنطقة، فيما طلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.



كان تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الاستروكس، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



تم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عنصر إجرامى فى تجارة المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، خاصة مخدر الاستروكس.



عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أكياس صغيرة شفافة تحتوى على مخدر الاستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.



فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



حبس عاطل وزوجته بالبدرشين لاتجارهما في الهيروين ١٥ يوم



قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل وزوجته، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في مخدر الهيروين بالبدرشين.



وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بقيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع والتأكد من صحة المعلومات الواردة أعد العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة قوة أمنية، وتمكن النقيب محمد برغش معاون مباحث المركز من القبض عليهما بمنطقة الكفر البحري بقرية المرازيق دائرة المركز، بحوزتهما اسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر، وزنت حوالي نصف كيلو جرام، وذلك قبل البدء في تصنيعه وترويجه على عملائهم