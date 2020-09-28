محافظ المنيا: تنفيذ 25 ألفا و764 مشروعا بقطاع التنمية المحلية بـ6 سنوات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال كلمته بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مؤتمر المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تم إطلاقها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة في الفترة من 2014 حتي 2020، حيث تم تنفيذ 25 ألفا و764 مشروعا بقطاع التنمية المحلية ومشروعات ممولة بإجمالي مليار و801 مليون و783 ألف جنيه، ما أدى لتوفير 66 ألفا و757 فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

كما تمكن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" من تمويل مشروعات باجمالي 193 مليون جنيه مما أدى لتوفير ألفين و252 فرصة عمل للشباب.

ولفت إلى أن كل هذا جعل محافظة المنيا تحصل على المرتبة الاولي على مستوي الجمهورية في عدد المشاريع المنفذة.

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