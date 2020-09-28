عمرها 100 عاما.. معلومات عن حيوان "الدوجنج" الملقب بعروسة البحر

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تتميز شواطئ البحر الأحمر باحتوائها على كائنات بحرية فريدة من نوعها، وذلك لوفرة الغذاء الملائم لها داخل مناطق البحر الأحمر، ويضم البحر الأحمر مجموعة كبيرة من البيئات والكائنات البحرية، التى ينفرد بها عن بحار العالم، مما أدى إلى تميزة بتوفير بيئة ملائمة للعديد من الكائنات البحرية المختلفة، من بينها حيوان الدوجنج أو ما يطلق عليه السكان المحليون للبحر الأحمر بعروسة البحر، والصيادون يدعوه بالجلد وعلميا سى كاوى.



يقول مصدر باحث بيئى بالبحر الأحمر، ومتخصص فى علوم البحار، إن حيوان الدوجنج البحرى، من الثدييات، أى أنه يلد ويرضع صغيرة، مثله مثل الدلافين من الكائنات البحرية الممتعة.



وأضاف الباحث البيئى أن الدوجنج، أصبح بمدينة مرسى علم أداة كبيرة في جذب سياحية جبارة كما وصفها، موضحًا أن أغلب السياح الراغبين فى القيام برحلات بحرية تكون لمشاهدة 3 كائنات بحرية الدلافين والقروش وعلى رأسهم الدوجنج او كما أطلق عليه السكان المحليين عروسة البحر.



وأوضح الباحث البيئى، أن الدوجنج، هو حيوان بحرى يتغذى على الحشائش البحرية، ويطلق عليه الصيادون المحليون "الجلد" وفى الخليج العربى يدعى الاطوم، بينما هناك اسم متداول علميًا وهو سى كاوى، وكذلك الكثير من يطلق عليه عروس البحر لكون يشبه نصف جسمه يشبه عروس البحر الخيالية، ومن الممكن أن يصل عمر الدوجنج إلى 100 عام.



وتابع:- أن أنثى حيوان الدوجنج البحرى تستغرق قرابة 16 شهرا فى الحمل ومثلهم فى رعاية الصغير حتى يستطيع الغذاء من الحشائش البحرية، وهو حيوان نادر ومهدد بالانقراض، فأعداده بالبحر الأحمر 30 دوجنج، مؤكدا أن أكبر أماكن اقامته التى يتوفر فيها غذاؤه، ومناطق التى تصل لها مياه السيول وهى التى تنمو بالقرب منها الحشائش البحرية واهمها منطقة مرسى مبارك ومرسى عجلة وابو دباب.





جدير بالذكر يقع جنوب محافظة البحر الأحمر وشمال مدينة مرسى علم بحوالى 60 كيلو مترا مربعا، وبالقرب من مطار مرسى علم الدولى منطقة "مرسى إمبارك" مسكن السلاحف والدلافين وحيوان الدوجنج "عروس البحر"، حيث أطلق السياح الألمان على تلك المنطقة بأنها المكان الأمثل للغوص على مستوى العالم، ووصفها البريطانيين قائلين "الغطس فى مرسى إمبارك" ليس منفردًا بل بجوارك عروس البحر، والسلاحف الخضراء دليلك فى الأعماق.







العثور على عروس البحر نافق جنوب مرسى علم







وكانت عثرت جمعية الحفاظ على البيئة،"هيبكا" صباح اليوم الإثنين على عروس بحر نافقة جنوب مدينة مرسى علم وهى من الأنواع المهددة بالانقراض ويعد هذا الحدث هو الأول من نوعه في جنوب مرسى علم، وتم إخطار الجهات المعنية بوزارة البيئة وغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وذلك لاتخاذ اللازم.





وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر إخطارا من جمعية المحافظة على البيئة بالعثور على عروس بحر نافق ذكر يبلغ طوله 3 أمتار، وذلك جنوب مدينة مرسى علم بالتحديد بشاطئ منطقه مرسي طنطبه حيث تبين من المعاينة المبدئية للحيوان النافق أن سبب وفاته هو ارتطام أحد المراكب به مما تسبب فيه جروح غائرة بالرأس والجسد.





ومن جانبه أكد الدكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار أنه من المرجح أن يكون سبب نفوق عروس البحر اصطدام أحد المراكب السريعة به وإصابته إصابات بالغة بسبب رفصات الموتور، موضحًا إلى أن الجمعية طالبات أكثر من مره بعمل حماية حول رفصات المراكب السريعة لحماية الدلافين والكائنات البحرية المهددة بالانقراض وكذلك الغواصين وأن هناك أكثر من حادثة بسبب تلك الرفصات والمراكب السريعة.



وعلى الفور انتقل فريق من محميات البحر الأحمر، لموقع الحادث للوقوف على أحداث الواقعة ورفع تقرير مفصل بالواقعة للجهات المختصة.



ويعد عروس البحر من الثدييات النباتية، ويتراوح طول الواحدة منه2.5-3.2 متر (وقد يصل 4 أمتار) ويبلغ وزن الحيوان البالغ بين 230-900 كيلوجرام وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجيًا أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.

