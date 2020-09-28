انطلاق بطولة CIB الدولية المفتوحة للاسكواش بتنظيم وادي دجلة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:26 م
بطولة CIB الدولية المفتوحة للاسكواش
بطولة CIB الدولية المفتوحة للاسكواش
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للعام الثاني على التوالي..
أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن انطلاق بطولة CIB الدولية المفتوحة للاسكواش 2020، في الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 3 من أكتوبر القادم، في منطقة The Park بمول العرب. 

يتنافس في البطولة البلاتينية أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش مصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 370 ألف دولار أمريكي، والتي يحتل منها وادى دجلة ثلاثة من أبطال النادي ليتنافسوا في البطولة، وهم نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا، وعلي فرج المصنف الثاني على مستوى العالم، بالإضافة إلى كريم عبد الجواد المصنف الثالث. 

تستهل البطولة مبارياتها اليوم الاثنين في تمام الساعة 6 بمنافسات بين كل من اللاعبة نور الشربيني وجويل كينج، كما يواجه اللاعب علي فرج الألماني نظيره سيمون روسنر، وتنافس اللاعبة نوران جوهر نظيرتها سارة جان بيري. ويواجه البطل كريم عبد الجواد منافسه دييغو إلياس، كما تتنافس نور الطيب مع نظيرتها أماندا صبحي، ويواجه اللاعب طارق مؤمن نظيره جويل ماكين.



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