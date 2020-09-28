اقوي عروض اهلا مدارس 2020 المقدمة عبر وزارة التموين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:20 م
اهلا مدارس
اهلا مدارس
Advertisements

اقوي عروض اهلا مدارس 2020 المقدمة عبر وزارة التموين

عروض اهلا مدارس هي معارض قامت بها وزارة التموين الداخلية ضمن مبادرة لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور في موسم دخول المدارس، حيث قامت بالعديد من التخفيضات والعروض على كافة مسلتزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب في كافة مراحلهم التعليمية والدراسية، وأيضاً كانت بهدف الأخذ في الاعتبار أن هناك أسر يكون بها أكثر من طالب في المراحل التعليمية المختلفة فتتكلف متطلباتهم الدراسية مبالغ كثرة جداً فكانت هذه المباردة بهدف تخفيف هذه المبالغ كثيراً.

عروض أهلا مدارس 
أهلا مدارس هو معرض يختص ببيع كافة المستلزمات التي يحتاجها كافة الطلب في مشوارهم الدراسي، وتم عمل هذا المعرض وهذه المباردة من قبل الحكومة المصرية منذ فترة من الزمن وكان المتخصص في الإشراف على هذا المعرض هي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجاء ذلك بهدف مساعدة أولياء الأمور في عملية شراء المستلزمات المدرسية لأولادهم في كافة مراحلهم التعليمية بسعر مخفض وبسيط مقارنة بأسعار المحال التجارية بالخارج، وجاءت هذه المبادرة أيضاً مراعيةً كافة طبقات المجتمع وخاصة  الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

موعد عروض أهلا مدارس 
نظراً لاقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية تعاوناً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الموعد المحدد الذي من المقرر أن يكون هو الموعد الاساسي لهذه المباردة، حيث نجد أن عروض أهلاً مدارس سوف تبدأ في يوم الأحد الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري، ويستمر إلى يوم الأحد الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري أيضاً.

منتجات عروض أهلا مدارس
منتجات أهلاً مدارس تقدم العديد من العروض والتخفيضات على كثير من الاشياء التي يحتاجها الطلاب في المرحلة الدراسية، ومن هذه الأشياء :

- نجد أن هناك عروضاً على الأزياء المدرسية لكافة المراحل التعليمية.
- وأيضاً العروض على الدفاتر والكراسات والكشاكيل.
- وكذلك نجد عروضاً على الأقلام بكافة أنواعها.
- وأيضاً تشمل العروض الأدوات الهندسية.

اقوي عروض اهلا مدارس 2020 المقدمة عبر وزارة التموين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين عروض اهلا مدارس 2020 عروض اهلا مدارس اهلا مدارس 2020 اهلا مدارس

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي والنصر في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ يوم

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يرفض حل أزماته بالصفقات

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

منذ نصف ساعة

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يشيد بقدرات أنسو فاتي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيفا ينصف الزمالك على بيراميدز في قضية عمر جابر

منذ 38 دقيقة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

رياض محرز يرفض ريال مدريد والراغبين في ضمه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"أهلا مدارس".. ماذا يقدم المعرض للمواطنين؟

"مواطنون ضد الغلاء" تعلن عن معارض مستلزمات مدارس لتخفيف الأعباء على الآباء (فيديو)

غدًا.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس"

قبيل انطلاقه.. تعرف على تخفيضات وأسعار معرض "أهلا مدارس"

المواطنون عن أسعار "أهلا مدارس": "في متناول الجميع" (فيديو)

التموين عن "أهلا مدارس": "العارضون عايزين يخدموا الزبون" (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:44 ص

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

01:04 م

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

08:07 ص

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

عاجل.. فيفا ينصف الزمالك على بيراميدز في قضية عمر جابر

12:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟