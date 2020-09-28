



اقوي عروض اهلا مدارس 2020 المقدمة عبر وزارة التموين





عروض اهلا مدارس هي معارض قامت بها وزارة التموين الداخلية ضمن مبادرة لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور في موسم دخول المدارس، حيث قامت بالعديد من التخفيضات والعروض على كافة مسلتزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب في كافة مراحلهم التعليمية والدراسية، وأيضاً كانت بهدف الأخذ في الاعتبار أن هناك أسر يكون بها أكثر من طالب في المراحل التعليمية المختلفة فتتكلف متطلباتهم الدراسية مبالغ كثرة جداً فكانت هذه المباردة بهدف تخفيف هذه المبالغ كثيراً.





عروض أهلا مدارس

أهلا مدارس هو معرض يختص ببيع كافة المستلزمات التي يحتاجها كافة الطلب في مشوارهم الدراسي، وتم عمل هذا المعرض وهذه المباردة من قبل الحكومة المصرية منذ فترة من الزمن وكان المتخصص في الإشراف على هذا المعرض هي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجاء ذلك بهدف مساعدة أولياء الأمور في عملية شراء المستلزمات المدرسية لأولادهم في كافة مراحلهم التعليمية بسعر مخفض وبسيط مقارنة بأسعار المحال التجارية بالخارج، وجاءت هذه المبادرة أيضاً مراعيةً كافة طبقات المجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.





موعد عروض أهلا مدارس

نظراً لاقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية تعاوناً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الموعد المحدد الذي من المقرر أن يكون هو الموعد الاساسي لهذه المباردة، حيث نجد أن عروض أهلاً مدارس سوف تبدأ في يوم الأحد الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري، ويستمر إلى يوم الأحد الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري أيضاً.





منتجات عروض أهلا مدارس

منتجات أهلاً مدارس تقدم العديد من العروض والتخفيضات على كثير من الاشياء التي يحتاجها الطلاب في المرحلة الدراسية، ومن هذه الأشياء :





- نجد أن هناك عروضاً على الأزياء المدرسية لكافة المراحل التعليمية.

- وأيضاً العروض على الدفاتر والكراسات والكشاكيل.

- وكذلك نجد عروضاً على الأقلام بكافة أنواعها.

- وأيضاً تشمل العروض الأدوات الهندسية.



