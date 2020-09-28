"تزوير تأشيرات ونصب".. الأموال العامة تضبط 5 قضايا خلال 24 ساعة

Advertisements

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5) قضايا تحويل أموال، تزوير تأشيرات وأوراق، نصب وإحتيال على المواطنين، كسب غير مشروع مُتهم فيها (9) أشخاص، وضُبط فيها مستنديًا قرابة (6 مليون جنيه).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.