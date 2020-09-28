إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين ملاكي ودراجة نارية بالمنيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث سير تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بالطريق الزراعى المار أمام قرية البرجاية التابعه لمركز المنيا.
وبإنتقال مرفق الإسعاف وقوات الأمن التابعة لمركز شرطة المنيا تبين إصابة 4 أشخاص في الحادث مابين كسور وسحجات وكدمات.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير. وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام.

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