من الموعد إلى خطوات التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت جامعة الأزهر عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية من اليوم الاثنين 28 سبتمبر وحتى يوم الخميس 1 أكتوبر، على بوابة الحكومة المصرية، ويستعد أكثر من 77 ألفا من طلاب الثانوية الأزهرية للتقديم في المرحلة.

و يقوم تنسيق الثانوية الأزهرية علي عدة مراحل لتسجيل الطلاب رغباتهم، ثم تظهر النتيجة مرة واحدة بعد انتهاء التسجيل في آخر مرحلة.

تستعرض "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2020:

الدور الأول:

أعلنت جامعة الأزهر عن بدأ تسجيل الرغبات طلاب الثانوية أزهري من اليوم الإثنين ٢٨ سبتمبر وتستمر حتي الاول من أكتوبر القادم.


طرق تسجيل رغبات طلاب الثانوية الازهرية:

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من المنزل عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار تنسيق الأزهر، أو يمكن من خلال المكاتب الثلاث التابعة لجامعة الأزهر، بمعامل كلية علوم بفرع البنين بالقاهرة، أو فرعي طنطا وأسيوط


خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية

١- يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية ويقوم باختيار تنسيق الثانوية الأزهرية بعد فتح باب التسجيل.

٢- يقوم الطالب بإدخال رقم جلوس والرقم السري المخصص به، مع مراعاة أن تكون كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية.

٣-يقوم الطالب بكتابة الرقم التأكيدي، والضغط على الخطوة التالية.

٤-يظهر للطالب البيانات الرئيسة الخاصة به مذكور فيها رقم الجلوس والرقم القومي، ومكان مكتوب فيه "هل ترغب في تبديل البطاقة"، يضغط الطالب على كلمة نعم، ثم الخطوة التالية.

٤-يبدأ الطالب بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي يرغب فيه الطالب، حتى نهاية الكليات، والاحتفاظ بنسخة من ترتيب الكليات التي تم اختيارها.

موعد الدور الثاني:

كشفت جامعة الأزهر عن فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر.

نتيجة قبول في جامعة الأزهر:

أكدت جامعة الأزهر أنه من المقرر اعتماد نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية في الموافق من ١٠ أكتوبر القادم

مرحلة تقليل الاغتراب:

أوضحت جامعة الازهر أنه من المقرر تفعيل " تقليل الاغتراب" بشكل أكبر خلال العام الجامعي المقبل، لمنع حدوث تكدسات بالكليات أو وجود إعداد غير مسموح به بالفرقة الواحدة، وذلك حرصا علي سلامة الطلاب في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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