عرض فيلم "الخطة العايمة" بجميع دور العرض في هذا الموعد

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أعلن الفنان علي ربيع عن موعد عرض فيلمه الجديد " الخطة العايمة".



حيث شارك صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق علي الصورة قائلاً:" فيلم الخطة العايمة يوم 6 أكتوبر ،ميعادنا ان شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي بأمر الله.



وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.



يذكر أن آخر أعمال علي ربيع مسرحية "صباحية مباركة "، وهي من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.