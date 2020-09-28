السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال لقاؤه بأسرة الزعيم الراحل إعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الإقتصادى والإجتماعى والقومى لمصر، ومساندة شعوب الإنسانية فى تطلعاتها نحو الحرية والإستقلال والتقدم.

وأكد الفريق أول محمد زكي أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري، في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الإستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر علي حماية الوطن مشيرًا إلي أن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة علي مواصلة المسيرة الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامتهم.



حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.




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