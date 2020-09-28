كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التخلي عن فكرة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي وممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث رونالد كومان عن حل لأزمة رحيل لويس سواريز المهاجم الأساسي في وجود أنطوان جريزمان في هذا المركز ويكون الدنماركي مارتين برايثوايت بديله.

وكشفت شكبة بي إن سبورتس عن أن كومان قد يتجه إلى التعاقد مع السويدي الشاب ألكسندر إسحاق مهاجم فريق ريال سوسيداد بعد تطور مستوى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا وقيمته التسويقية لا تتعدى 22.5 مليون يورو.