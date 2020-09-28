رياح مثيرة للأتربة.. تحذير من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

طقس غدا الثلاثاء:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي أنحاء متفرقة من شمال الصعيد.



طقس يوم الأربعاء المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأربعاء المقبل يشهد مائل للحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي أنحاء متفرقة من البلاد.



طقس يوم الخميس المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الخميس المقبل مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل، التي تتمثل في وجود شبورة صباحًا مصحوبة برياح تنشط علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس


درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتبلغ درجات الحرارة غدا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وفيما تخص درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40للعظمى والصغرى 30.

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