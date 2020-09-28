عاجل.. فيفا ينصف الزمالك على بيراميدز في قضية عمر جابر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:55 م
عمر جابر
عمر جابر
الفجر الرياضي
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أقرت اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية نادي الزمالك في رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادي بيراميدز.

 

وألزمت اللجنة النادي بسداد ٨٥ ألف دولار خلال ٤٥ يومًا من استلام رقم حساب نادي الزمالك وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاثة فترات قيد.


يذكر أن عمر جابر أحد اللاعبين المميزين في بيراميدز حيث يجيد في الوسط ومركز الظهير الأيمن.


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