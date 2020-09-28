محمد صلاح في مهمة صعبة مع ليفربول أمام أرسنال بالبريميرليج

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
ينتظر فريق ليفربول مواجهة قوية اليوم الإثنين عندما يستقبل نظيره أرسنال، في التاسعة من مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويسعى ليفربول بمواصلة انتصاراته في رحلة الدفاع عن لقب البريميرليج، بينما يسعى أرسنال للتأكيد على حالة الصحوة التي يعيشها الفريق، وتأكيد تفوقه في أخر مباراتين جمعته مع البطل.


وهناك بعض الشكوك حول مشاركة الثنائي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وزميله تياجو ألكانتارا لعدم الجاهزية، حيث أشارت عدة تقارير بريطانية أمس الأحد أن الثنائي لم يشاركا في الجلسة التدريبية الأخيرة للريدز.


وجاءت التشكيلة المتوقعة لليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وآندي روبرتسون.

في خط الوسط: فينالدوم، فابينيو ونابي كيتا.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

أخبار تهمك

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فيفا ينصف الزمالك على بيراميدز في قضية عمر جابر

منذ 36 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والنصر في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

منذ أقل من نصف ساعة

رياض محرز يرفض ريال مدريد والراغبين في ضمه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ يوم

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يرفض حل أزماته بالصفقات

منذ أقل من ساعتين

كومان يشيد بقدرات أنسو فاتي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:44 ص

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

01:04 م

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

08:07 ص

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

عاجل.. فيفا ينصف الزمالك على بيراميدز في قضية عمر جابر

12:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟