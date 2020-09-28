بعد قبولها لخوض الانتخابات.. خريطة القوائم الانتخابية في ماراثون النواب

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تشتد المنافسة بين القوائم الانتخابية المرشحة لانتخابات مجلس النواب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية، عن قبول 8 قوائم في الماراثون، عقب فحص أوراقهم من قبل اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية.



ويرصد "الفجر"، خريطة القوائم الانتخابية المشاركة في ماراثون انتخابات مجلس النواب.



من أجل مصر

تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس النواب، بالقطاعات الأربعة: (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا - قطاع شرق الدلتا وجنوب الزقازيق - قطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية - قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وجنوب الجيزة).



نداء مصر

أعلن حزب نداء مصر، تقدمه بقائمتين في ماراثون انتخابات مجلس النواب، وهما قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقائمة غرب الدلتا.



تحالف المستقلين

بينما تنافس قائمة تحالف المستقلين، على المقاعد المخصصة لنظام القوائم بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.



أبناء مصر

وأعلن حزب أبناء مصر، عن قبول الهيئة الوطنية للانتخابات، قائمته لخوض الانتخابات في دائرة شرق الدلتا، والتي تضم محافظات: الشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، حيث حصلت قائمة الحزب على رمز السلم.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.



وقبلت الهيئة الوطنية، قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.



وجاءت شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضويةأو دون إزالة الأثر المانع



ويكون طلب الترشح مصحوبا بمستندات تتضمن؛ السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزاب وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها بجانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو يفيد بالإعفاء، إيصال إيداع مبلع 10 آلاف ويودع بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الآخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.