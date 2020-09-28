في ذكري وفاته.. تعرف علي أبرز محطات الشجن والظلم والفشل في حياة أحمد رمزي

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تحل اليوم ذكري وفاة الفنان أحمد رمزي، الذي توفي بعد سقوطه واختلال توازنه في منزله، يوم 28 سبتمبر 2012، عن عمر يناهز 82 عامًا تاركًا إرثًا من الأعمال الفنية خلال مسيرة الـ20 عاماً حوالى 100 فيلم أنهاها فى منتصف السبعينات بفيلمه الشهير "الأبطال" مع العملاق فريد شوقى، الذى قرر بعده الاعتزال والتركيز فى المشاريع الخاصة التى سرعان ما لم تنجح ليعود مرة أخرى للتمثيل مع الفنانة فاتن حمامة، بمسلسل "حكاية وراء كل باب"، ومسلسل "وجه القمر"، ومع الفنانة يسرا فى فيلم "الوردة الحمراء"، إخراج إيناس الدغيدى.



ويعرض لكم "الفجر الفني" أبرز محطات الحزن والفشل والظلم في حياة أحمد رمزي والذي لُقب بلقب "الولد الشقي".



تعرض رمزى للظلم من صديق عمره الفنان العالمي عمر الشريف، وذلك بسبب الحيلة التي قام بها مخرج الفيلم السينمائي "صراع في الميناء"، التي أدت إلى حدوث قطيعة دامت لأكثر من 8 سنوات بين الصديقين.



جاء مضمون تلك الحيلة بعد كذبة مساعد يوسف شاهين في هذا الفيلم المخرج عاطف سالم، التي تسببت في قيام عمر الشريف بضرب أحمد رمزي بقوة لدرجة جعلته يتراجع تجاه مياه الميناء الملوثة وأصيب بحساسية شديدة، وعندما تم إنقاذه وانتشاله من الماء، كان جسمه أصيب بحروق شديدة جراء الديزل الذي كان يملأ المياه.



وحكى عاطف سالم في مذكراته عن هذه الواقعة: أنه في المشهد الذي يقوم فيه عمر الشريف بضرب أحمد رمزي ليسقط على الأرض، قرر عاطف سالم أن يكون هذا المشهد حقيقيًا حيث أوقع بين الصديقين عمر وأحمد، وقتها كان عمر الشريف متزوجًا من فاتن حمامة، التى شاركتهما البطولة، وذهب عاطف سالم وقال لعمر إنه يشعر أن أحمد رمزى يحب فاتن، وشاهده يغازلها وهو ما أشعل النار فى قلب عمر الشريف، وثار قبل تصوير المشهد، وبعدما دارت كاميرات شاهين، وقال "أكشن" انهال الشريف على رمزى وضربه بقوة وأخذ الأخير يتراجع تجاه مياه الميناء ولم توقف الكاميرات رغم صراخ واستغاثة، واندهش الجميع من هذا التصرف، خصوصًا أن عمر أخذ فاتن حمامة وترك موقع التصوير فور أن قال يوسف شاهين "استوب"، وحاول أحمد رمزى معرفة الأسباب التى جعلت صديقه يتصرف معه بهذه القسوة والوحشية، ولكن لم يستطع، إلى أن اعترف لهما عاطف سالم بالحيلة التى فعلها معهما.



وعبر محطات الحياة كان دائمًا ما يصطدم رمزى بأحزان كثيرة على حياته أجبرته على البقاء وحيدًا في منزل صغير قريب من البحر بالساحل الشمالي.



حيث بعدما تزوج رمزى من سيدة تدعى نيكول، وأنجب ولدا اسمه "نواف"، واكتشف أن الابن معاق ذهنيًا ولا يستطيع الكلام أو الحركة، الأمر الذي دفعه لترك نجله في مدرسة داخلية بالعاصمة البريطانية لندن.



وعلى رغم هذا القرار الصعب، فإن أحمد رمزي كان شديد الحرص على زيارة نجله، وعندما تعثر ماديًا وبات عاجزًا عن سداد نفقات المدرسة، اشترى كرسيًا طبيًا مجهزًا كي يساعد ابنه على الحركة.



فى نهاية السبعينات تغير مزاج السينما في مصر ولمع نور الشريف ومحمود ياسين، وعندما شعر أحمد رمزى أن الطلب عليه يتراجع قرر أن يبتعد عن الوسط الفني، وفكر فى اتجاه جديد، إذ قرر أن يعمل في صناعة السفن، بالفعل قدم السفينة الأولى بشكل رائع، وحقق ربحًا كبيرًا، وعندما شرع في بناء السفينة الثانية، جاءت "حرب الخليج" ودمرت السفينة وطاردته البنوك، وصدرت ضده أحكام بالحبس، الأمر الذي دفعه للهروب خارج مصر لسنوات طويلة.

