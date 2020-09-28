المؤبد لـ3 متهمين بخطف ميكانيكي وطفل في الشرقية

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل، 3 متهمين بالسجن المؤبد، لقيامهم باستدراج وخطف ميكانيكي وعامل نظافة "طفل" والتعدي عليهم بالضرب لإجبارهم على الاعتراف بسرقة سيارة مملوكة للمتهم الثاني.









تعود أحد القضية رقم 4270 لسنة 2019 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان حيث تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا باتهام كل من " أحمد. خ. ع "، و" وحيد. ع. الـ "، ونجله " عمرو " مقيمين مدينة العاشر من رمضان، باستدراج وخطف كل من " محمد. س. س " 35 عاما ميكانيكي سيارات، والطفل " كريم. م. ع " 16 عاما عامل نظافة، واحتجازهم بمنزل المتهم الثاني والتعدي عليهما بالضرب لإجبارهم على الاعتراف بقيام المجني عليه الأول بسرقة سيارة مملوكة للمتهم الثاني.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.



وفي السياق نفسه قضت المحكمة بمعاقبة سائق وعامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لحيازتهما كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

كما قضت بمعاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه لحيازة سلاح ناري وذخيرة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية ضبطت كل من " أحمد. ع. م " 23 عاما عامل، و" عبد الله. م. ع " 20 عاما سائق وبحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش و24 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 170 جرام. وتم أحالتهما لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.