النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات للعضو المنتدب بـ"إيجوث" لتلقيه رشوة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر بمعاقبة ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب السابق للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لآخرين.
أصدرت محكمة النقض قرارها برئاسة المستشار سمير سامي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية نواب رئيس محكمة النقض كل من المستشار عادل ماجد، المستشار أحمد أمين والمستشار الدكتور أكرم البكري، والمستشار هشام الجندي.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، كما تضمن الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغا مساويا لمبالغ الرشوة التي تحصل عليها، وعزله من وظيفته..وإعفاء باقي المتهمين (4 متهمين) من العقوبة في ضوء اعترافهم بوقائع الرشوة موضوع القضية.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم، أنه بصفته موظفًا عموميًا (العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، والتي شملت طلب مليون جنيه لأعمال مشروع تجديد غرف النزلاء بفندق ماريوت القاهرة، وطلب مبلغ مليون جنيه لإسناد أعمال تطوير مطبخ فندق مينا هاوس – حصل منها على 700 ألف جنيه – وطلب مبلغ مليونين و908 آلاف جنيه لإسناد أعمال تطوير النادي الصحي والمسبح ومطعم بفندق ماريوت – تحصل منها على 60 ألف دولار أمريكي.
وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمي تلك الرشاوى.

أخبار تهمك

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 15 ساعة

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

رياض محرز يرفض ريال مدريد والراغبين في ضمه

منذ ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الأهلي والنصر في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ليفربول يرفض حل أزماته بالصفقات

منذ 36 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ يوم

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:44 ص

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

08:07 ص

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

موعد مباراة الأهلي والنصر في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020

10:32 ص

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى