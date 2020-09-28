جلسة بين عبدالحفيظ وفايلرعلى هامش مران الأهلي الصباحي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:01 م
عبدالحفيظ وفايلر
عبدالحفيظ وفايلر
علي نبوي
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عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين.


 
شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.


 
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الترسانة المقبلة.


يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الترسانة، يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

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