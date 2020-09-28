محافظ الفيوم يفاجئ المركز التكنولوجي بمجلس المدينة

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"الأنصاري" يقدم الشكر للموظفين على جهودهم في استقبال ملفات التصالح





فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتأكد من انتظام العمل والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء.



ناقش المحافظ خلال الزيارة مع موظفي المركز التكنولوجي، مقترحات وسبل تيسير العمل بالمركز، معربًا عن شكره لجميع موظفي المركز على جهودهم فى التعامل مع ملفات التصالح خلال الفترة الماضية التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لمتابعة استقبال ملفات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة القانونية التى قررتها الدولة.



واطمأن محافظ الفيوم خلال الزيارة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ووجه بالحفاظ على المسافات البينية بين المترددين على المركز، وزيادة عدد المنافذ لإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

